Cutremur mare în România, în această noapte, cu magnitidine de peste 3 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea.



Marți, 20 noiembrie, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 20/11/2018 la ora 01:23:30(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3.2 pe scara Richter, la adancimea de 70km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(37km), Panciu(39km), Onești(40km), Tîrgu Ocna(45km), Slănic-Moldova(48km).

