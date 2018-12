România a pierdut în faţa Ungariei cu 31-29, în ultimul meci din grupa principală de la Nancy. Cristina Neagu s-a accidentat grav şi a fost transportată la spital. Naţionala merge însă în semifinale dacă Germania nu învinge Olanda la 13 goluri în ultimul meci al zilei. La egalitate de puncte cu Norvegia şi Unagria, tricolorerele au avantajul golaverajului după meciurile directe. România are golaveraj plus 6, iar Norvegia, plus 5 goluri.

O partidă cu Ungaria, care are ca miză calificarea într-o semifinală a unui turneu final, indiferent de sport, este abordată în primul rând cu sufletul. Iar dacă această dispută mai... citeste mai mult