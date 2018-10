Secretarul de stat din MAI Raed Arafat spunea în urmă cu mai mult timp că oamenii care locuiesc in zonele seismice ar trebui sa aiba provizii de apa si mancare neperisabila pentru 3-4 zile, astfel incat comunitatea sa-i poata sustine pe cei care ar ramane fara locuinta in cazul unui seism, pana cand autoritatile se ocupa cu salvarea de vieti omenesti.

„Pe noi ne-a socat, a fost o stire mare ca nemtii au recomandat populatiei sa-si faca provizii pentru 10 zile. Este o normalitate, mai ales in zone seismice. In Statele Unite, in Japonia, peste tot se recomanda populatiei sa aiba... citeste mai mult