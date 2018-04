Cutremur in Romania: 5 grade pe scara Richter Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe pe scara Richter a zguduit miercuri seara Romania. Este cel mai puternic seism inregistrat in acest an.

Update: Institutul National de Fizica Pamantului a reevaluat cutremurul inregistrat miercuri seara, la 4,5 grade pe scara Richter.

4,5 grade pe scara Richer insemana un seism "moderat", care se percepe in interiorul cladirilor, mai pronuntat la etajele superioare.

Miercuri seara, la ora 20:15:47(ora Romaniei), s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter la adancimea de 144.738km.