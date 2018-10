Laurent Koscielny (33 de ani) a predat echipamentul naţionalei şi şi-a anunţat retragerea din echipa mare a Franţei, care a câştigat Campionatul Mondial din 2018, turneu la care fundaşul lui Arsenal nu a fost, din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile.

Fundaşul cu 51 de selecţii în naţionala Franţei a pus punct carierei la naţionala cu care nu a câştigat nimic, iar decizia a fost anunţată la Canal+: „Cred că am dat tot ce puteam pentru naţioala Franţei. Am 33 de ani, am fost la două Campionate Europene şi la un Campionat Mondial. Franţa are o generaţie grozavă de jucători acum.... citeste mai mult