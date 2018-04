Seismul a avut loc la ora 22.49. Potrivit MEDIAFAX, cutremurul s-a produs la o adancime de 18 kilometri si s-a simtit in Dobrogea, in special in Mangalia, Eforie, Negru - Voda. Seismul a fost resimtit si in orasele bulgare Sabla si Kavarna, in noapte...

9am, 12 Octombrie 2011