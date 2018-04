După ce Răzvan Burleanu a câştigat alegerile şi va conduce Federaţia Română de Fotbal pentru încă patru ani, patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat că se va retrage din fotbal. Finanţatorul vicecampioanei a spus că va apărea şi comunicatul oficial prin care confirmă că a făcut un pas în spate.

”Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangenţă. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine (n.r joi) apare comunicatul. Clubul... citeste mai mult

azi, 00:20 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Replica in