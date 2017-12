Cutremur in Buzau, duminica dimineata Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:40, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Social Seismul a avut loc la o adancime de 114,9 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (24 kilometri), Covasna (41 kilometri), Intorsura Buzaului (48 kilometri), Targu Secuiesc (55 kilometri) si Mizil (58 kilometri).

In luna decembrie, in... citeste mai mult

acum 14 min. in Social, Vizualizari: 15 , Sursa: 9am in