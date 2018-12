Un cutremur puternic a avut loc in Romania, in urma cu scurt timp. La ora 10:54:51(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 4.3 pe scara Richter, la adancimea de 168.925km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:...

Info Braila, 25 Septembrie 2017