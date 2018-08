Cutremur dupa cutremur in Romania/ Doua seisme in ultimele 10 ore

In judetul Buzau, in ultimele 10 ore s-au produs doua seisme cu o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter, dupa cum anunta Institutul National pentru Fizica Pamantului.

Primul seism care a a vut loc la ora 22.41, la o adancime de 14 kilometri, a avut magnitudinea de 2 pe scara Richter, in aproierea oraselor Covasna (38km), Intorsura Buzaului (44km), Targu Secuiesc (53km) si Mizil (58km).

Cel de-al doilea seism a avut loc la ora 23.10, produs la o adancime de 116 kilometri si avand magnitudinea ceva mai mare fata de primul, 3,1 grade pe scara Richter.

Orasele cele mai apropiate de epicentru fiind Nehoiu (34km), Buzau (50km), Covasna (53km), Ramnicu Sarat (55km) si Odobesti... citeste mai mult