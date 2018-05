Numele lui a fost pe mai multe afise ale unor evenimente culturale din Iasi • Intre timp, a devenit unul dintre cei mai importanti dealeri de droguri ai festivalului Afterhills • Organizatorii de la Afterhills l-au contactat pe Dan Alexandru Mandachi pentru a fotografia momentele cele mai frumoase, dar in realitate a vazut in aceasta propunere o oportunitate pentru a face bani seriosi din vanzarea de droguri • In urma cu doua zile, procurorii de la DIICOT au intrat in casa peste Dan Mandachi si i-au luat toata marfa pregatita care s-ar presupune ca era destinata petrecaretilor de la Afterhills, dornici de senzatii tari • Ieri dupa-amiaza a primit mandat... citeste mai mult

Sursa: Vremea Noua