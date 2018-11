Cutremur cu magnitudinea 8,1 in Mexic. Alerta de tsunami In aceasta dimineata, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 8 grade, in largul coastei mexicane. Foto: pixabay.ro International Update 10:15- Magnitudinea cutremurului a fost revizuita la...

9am, 8 Septembrie 2017