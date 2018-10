Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc în această dimineata, la ora 3.38, ora de vara, în România. Intensitatea seismului in zona epicentrala a fost de VI grade Mercalli. Miscarea telurica s-a simțit în mai multe zone din țară, inclusiv la Bucuresti, dar si in Bulgaria, Republica Moldova si Ucraina.

