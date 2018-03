Un cutremur cu magnitudinea 4,3 pe scara Richter a avut loc joi dimineata, in jurul orei 5:20, in zona Vrancea. Potrivit Institutului de Fizica a Pamantului, epicentrul a fost localizat la 120 kilometri adancime, in apropiere de localitatea Nereju....

Mediaş Info, 12 Iulie 2012