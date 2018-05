Cutremur cu magnitudinea 3 in judetul Buzau

Cutremur de 4,4 in judetul Buzau Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs in aceasta dupa-amiaza in judetul Buzau. Pixabay Social Seismul a avut loc la ora 13:54 in judetul Buzau, la adancimea de 150 de kilometri, potrivit Institutului National...

9am, 4 August 2016