CUTREMUR. Ce trebuie să faci în caz de cutremur:

Acasă. Trebuie să vă protejaţi sub tocul uşii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistenţă. Nu părăsiţi locuinţa, nu fugiţi pe scări şi nu folosiţi liftul!

La serviciu. Protejaţi-vă sub un birou solid, sub o grindă de rezistenţă sau sub tocul uşii. Nu părăsiţi încăperea, nu fugiţi pe scări, nu folosiţi liftul!

La şcoală. Profesorul va deschide uşa clasei şi se va proteja lângă un perete interior de rezistenţă. Evacuarea din clădire se realizează coordonat,... citeste mai mult

