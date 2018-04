Cutitarul din Insuratei

La data de 17 aprilie, ora 00:40, politisti din cadrul Politiei Orasului Ianca l-au depistat pe un tanar, in varsta de 30 de ani, din orasul Insuratei, in timp ce se deplasa pe raza localitatii Ianca, avand asupra sa un cutit tip sabie. Obiectul, cu lungimea totala de 68 cm si lungimea lamei de 47 cm, a fost ridicat de politisti in vederea continuarii cercetarilor, iar in cauza a fost intocmit dosar penal pentru portul fara drept de obiecte periculoase.



