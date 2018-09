Cutitarul din Braila/ Arestat pentru tentativa de omor

Un barbat, in varsta de 43 de ani, din Braila, banuit de injunghierea unui tanar de 22 de ani,a fost depistat de politistii braileni, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

La data de 30 august , ora 21:00, politistii braileni au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar a fost injunghiat pe Calea Galati.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca persoana in cauza a fost injunghiata cu un obiect taietor-intepator in zona abdomenului.

Aceasta fost internata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fiindu-i pusa viata in primejdie.

La surt timp politistii l-au identificat si depistat pe un barbat, in... citeste mai mult

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Info Braila in