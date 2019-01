Curtea Supremă a stabilit ca procesul în care procurorul general al României, Augustin Lazăr a constat propunerea de revocare din funcţie emisă de ministrul Tudorel Toader, se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia, informează publicaţia Cluj Just.

Tudorel Toader îl criticase în mai multe rânduri pe Augustin Lazăr pentru faptul că a deschis proces la Albă Iulia şi l-a acuzat că vrea să tragă de timp.

"Aici pot spune multe, va daţi seama, dar mă rezum la puţine. Eu nu am evaluat persoană fizică, am evaluat procurorul general. Cred că e limpede... citeste mai mult

