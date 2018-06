Cofetarul crestin care a refuzat sa onoreze comanda unui cuplu de acelasi sex, pentru un tort de nunta, a primit castig de cauza de la Curtea Suprema a Statelor Unite, care a decis astfel ca patiserul are dreptul sa refuze in numele convingerilor religioase.

Un tribunal din statul Colorado stabilise initial ca decizia cofetarului Jack Phillips de a-i refuza pe David Mullins si Charlie Craig in 2012 constituie o discriminare, interzisa de lege, relateaza BBC.

Curtea Suprema a stabilit insa luni, cu sapte voturi pentru si doua impotriva, ca decizia instantei din Colorado ii incalca dreptuirle lui Phillips.

Phillips si-a invocat credinta religioasa... citeste mai mult