Avocatul fostului ministru a cerut magistratilor preschimbarea termenului, acesta fiind initial stabilit pentru 28 ianuarie. Acesta a susţinut că judecatorii au comis o inechetate în cazul Elenei Udrea, având în vedere că în alte cauze în care s-a cerut suspendarea executarii pedepsei s-au pronuntat miercuri seara.

"Facem o mişcare normala. Am facut o cerere de preschimbare de termen in dosarul Elenei Udrea si am justificat o pe urgenţă privind solutionarea cauzei avand in vedere inechitatea creata ca urmare a pronuntarii in alte cauze.... citeste mai mult

azi, 14:34 in Eveniment, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in