Curtea de Justitie a UE a decis recunoasterea casatoriilor gay Decizia Curtii de Justitie a UE a fost luata dupa ce un cuplu gay format dintr-un roman si un american a cerut recunoasterea statutului de soti in urma unei casatorii in afara granitelor tarii noastre, scrie stirileprotv.ro.

Mai multe despre romania, casatorii gay, curtea de justitie a ue facebook.com / The European Court of Justice Social citeste mai mult

azi, 00:36 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: 9am in