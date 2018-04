A crescut in umbra unor traficanti pe care i-a luat drept model • Si-a dorit sa ajunga cat mai repede in aceasta ierarhie a dealerilor de droguri din piata neagra a Iasului • La scurt timp dupa ce a reusit sa devina cel mai cunoscut dealer al studentilor arabi din Iasi, studentul de la UMF Iasi a fost prins de DIICOT • Ieri, Curtea de Apel Iasi l-a scapat de un an de puscarie.

