Judecatoarea Corina Daescu Gherghisan de la Curtea de Apel Bucuresti este asteptata sa pronunte, vineri, un verdict in dosarul in care fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, este judecat alaturi de alti 36 de inculpati in dosarul...

Curierul National, 5 Mai 2017