Curtea Constitutionala discuta astazi sesizarea PNL si USR privind "superimunitatea" judecatorilor Curtii

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute marti sesizarea depusa pe 23 februarie de 38 de senatori PNL si USR in privinta modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR.

"In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizare, potrivit Agerpres.

Semnatarii sesizarii sustin ca aceasta lege a fost adoptata cu incalcarea mai multor... citeste mai mult

