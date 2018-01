CCR a admis, marţi, sesizarea depusă de preşedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul funcţionarilor publici, care prevede ca funcţionarii publici să nu mai fie suspendaţi din funcţie în cazul în care sunt trimişi în judecată pentru infracţiuni. "Am avut o obiecţie de neconstituţionalitate a legii 188 privind Statutul funcţionarilor publici, obiecţie ridicată de către preşedinte, pe care am admis-o şi am stabilit că abrogarea textelor care vizau posibilitatea suspendării de drept a contractelor de muncă a funcţionarilor... citeste mai mult