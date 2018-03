Curte Alexandru in varsta de 51 de ani din Insuratei, a plecat de acasa si nu s-a mai intors

La data de 14 martie, o femeie de 37 de ani, din Insuratei, a sesizat Politia Orasului Insuratei cu privire la disparitia, de la data de 10.03.2018, a unchiului sau, Curte Alexandru, in varsta de 51 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit.

Semnalmente: are mustata, marginile acesteia depasesc comisurile gurii, fara alte semne particulare.

Imbracaminte si incaltaminte: nu se cunoaste cu ce este imbracat si poarta pe cap o caciula de oaie culoare neagra (tip rotund).

Persoanele care pot oferi informatii despre locul in care acesta se afla sunt rugate sa apeleze numarul de urgenta gratuit 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

