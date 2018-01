Cursurile, suspendate in mai multe scoli din tara. Alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta in 132 de localitati din cauza viscolului Cursurile in mai multe scoli din localitati aflate in judetele in care este vreme rea au fost suspendate, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, joi, la videoconferinta cu prefectii, organizata la sediul MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. De asemenea, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat la randul sau ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori.

