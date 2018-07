Directorul prof. Sorin Vatavului ne spune că Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Tg. Lăpuş este unica unitate şcolară de stat pentru copiii cu cerinţe educative speciale din Ţara Lăpuşului. Are în structură învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi învăţământ liceal tehnologic-profesional în domeniul construcţiilor şi al confecţiilor textile.

Centrul a fost înfiinţat în 15 ianuarie 1969, sub denumirea de „Şcoala Ajutătoare", în clădirea (construită în jurul anului 1900) în care pînă în anul 1968 a funcţionat Judecătoria locală . Unitatea şcolară are misiunea de a răspunde prompt şi calitativ normelor...