Scoala Nationala de Meserii (org. non-profit), organizeaza urgent in Ialomita cursuri de:

frizer, coafor

manichiurist-pedichiurist

tehnician masor si reflexoterapie

sudor cu aviz ISCIR

stivuitorist cu aviz ISCIR

Desfasuram cursuri autorizate de:

stilist unghii

bucatar

brutar

patiser

cofetar

ospatar

barman

lucrator in comert

macelar, carmanger, transator

confectioner (croitor)

constructor

agent de securitate cu atestat

instructor preparator formare

infirmier

Cursuri in desfasurare: frizer, coafor, manichiurist-pedichiurist, confectioner (croitor), stilist protezist unghii, cofetar, agent de securitate, alte meserii.

Preturi minime: 400 lei in... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Ialomita in