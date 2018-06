Cursuri gratuite de programare in Bucuresti. 500 de locuri disponibile ACADEMY+PLUS, scoala gratuita de programare deschisa in parteneriat cu École 42 din Paris, incepe inscrierile in cel de-al doilea an de formare profesionala pentru specialisti in IT. In acest an sunt disponibile 500 de locuri.

Academy Plus este prima scoala de programare gratuita din Romania. Aceasta ofera cursantilor oportunitatea de a dobandi cunostinte in domeniul IT, si implicit de a-si gasi un loc de munca in domeniu. Daniela Buscan,

