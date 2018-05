Cursuri de formare profesionala gratuite la AJOFM

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita (AJOFM) vine in intampinarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, organizand in acest an, conform planului anual de formare profesionala pentru anul 2018, o serie de cursuri de formare profesionala.

Astfel, vor fi organizate cursuri in urmatoarele meserii: agent securitate, barman preparator, bucatar, cofetar, confectioner asamblor articole din textile; competente cheie – comunicare in limba romana sau competente de baza in matematica; dulgher sau tamplar sau parchetar; electrician sau electronist auto; expert accesare fonduri structurale si de coeziune; fierar betonist sau montator prefabricate,... citeste mai mult