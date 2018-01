Refuzul lui Iohannis de numi in functia de premier a doamnei Sevil Shhaideh in functia de premier, arunca in aer cursul valutar. Euro creste la 4,5363 lei, dolarul urca la 4,3397. Vezi si: INCREDIBIL! Klaus Iohannis NU ACCEPTA PROPUNEREA, venita din...

Buna ziua Iasi, 27 Decembrie 2016