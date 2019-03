Banca Naţională a României (BNR) a calculat, luni, un curs de 4,7516 lei pentru un euro, mai mare cu 0,22% faţă de valoarea de vineri.

În schimb, moneda naţională s-a apreciat faţă de dolarul american, cursul anunţat de BNR fiind de 4,2257 lei, mai mic cu 0,01%, în comparaţie cu vineri. Gramul de aur s-a scumpit la 176,0889 de lei, de la 175,7624 lei.

În ceea ce priveşte indicele ROBOR la trei luni, acesta a scăzut, luni, cu 0,01 puncte procentuale faţă de valoarea de vineri, la 3,10% pe an, de la 3,11%, potrivit datelor Băncii Naţionale.

De asemenea, indicele la 6 luni a crescut la 3,28% pe an, de la 3,27%, ROBOR la 9 luni a coborât la 3,40% pe an, de la 3,41%,... citeste mai mult