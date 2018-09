Cursa Dunarii Calarasene revine in calendarul Road Grand Tour

A cincea editie a concursului de ciclism „Cursa Dunarii Calarasene” va avea loc, anul acesta, in weekend-ul 29-30 septembrie 2018. Evenimentul este organizat de Consiliul Judetean Calarasi si face parte din proiectul „Promovarea patrimoniului natural in zona Dunarii Calarasene prin ecoturism”, finantat prin Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013.

Organizatorii anunta ca vor fi doua zile pline de competitie, intr-un cadru natural deosebit. Orasul de la malul Dunarii va fi luat cu asalt de pasionatii de ciclism si concursuri off - road din toate colturile tarii. Cursele de sosea si MTB sunt incluse in calendarul Road Grand Tour, fiind site-ul... citeste mai mult