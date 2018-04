Oltchim a castigat partida retur cu Zvezda Zvenigorod, scor 26-23, rezultat in urma caruia pastreaza sanse de calificare in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a suferit mult pentru a se impune in Rusia. La pauza,...

Hot News, 2 Martie 2013