Directorul Aeroportului Internaţional ”Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o conduce are potenţial pentru că deserveşte întreaga Transilvanie, deşi competiţia este tot mai mare.

”Am finalizat anul 2017 cu 2,69 milioane de pasageri, am avut o creştere de aproape 50% a traficului anul trecut faţă de 2016. Ne bucurăm că a crescut foarte mult şi componenta de trafic turistic, am avut 22% creştere pentru charterele turistice, 82.695 pasageri, în creştere... citeste mai mult