Curs valutar: Euro si dolarul american cresc pentru a doua zi consecutiv

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,7617 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de luni. Si dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, face un pas in fata. BNR a cotat, marti, un dolar la 4,1885 lei/unitate. În schimb, francul elvetian se depreciaza, pentru a doua zi la rand. Acesta a ajuns la o valoare de 4,1880 lei, spre deosebire de sedinta anterioara cand era cotat la 4,1939 lei.

Lira sterlina urca usor. Aceasta este cotata la 5,5420 lei, in... citeste mai mult