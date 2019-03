Curs valutar. Euro a scazut

Banca Nationala a Romaniei a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,5563 lei/euro, in scadere cu 0,15% fata de nivelul precedent si nivel minim din 25 mai, in conditiile in care desemnarea rapida a unui nou premier a ajutat leul sa recupereze...

Evenimentul, 28 Iunie 2017