Desteptarea in format PDF Toate articolele si anunturile pentru 5 euro/luna. De câteva zile, in sediul extins al Directiei Agricole Bacau este un adevarat furnicar, toti angajatii, echipati lejer, fiind implicati in transferul inventarului dintr-o...

Desteptarea Bacau, 29 Iulie 2016