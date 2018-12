Dat afară de la Dinamo "la pachet" cu Armando Cooper, Jaime Penedo (37 de ani) are pe masă oferte din Major League Soccer, dar şi din zona Americii Latine, a anunţat, marţi, impresarul său.

Mihai Stan, omul care-i reprezintă interesele lui Penedo în România, a vorbit deschis despre cum au decurs discuţiile pentru rezilierea contractului, a dezvăluit că Jaime are două propuneri pe masă, dar şi că panamezul se gândeşte să ia o pauză înainte să decidă unde şi dacă-şi va mai continua cariera: "Rezilierea a fost de comun acord, azi am încheiat un capitol. Rămăsese să vedem în iarnă ce facem, suntem în decembrie...A... citeste mai mult