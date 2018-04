Curg ofertele pentru Iniesta

Andres Iniesta e pe cale să se despartă de echipa vieţii sale, Barcelona, însă ofertele din China nu sunt singurele de care are parte.

„Don Andres” are şi şansa de a continua în fotbalul mare. Căpitanul catalanilor este dorit şi de Manchester City, Arsenal şi PSG, potrivit jurnaliştilor de la As. Pep Guardiola l-a pregătit pe Iniesta la Barcelona patru ani, între 2008 şi 2012, şi ar fi încântat să-l antreneze din nou pe fotbalistul spaniol, chiar dacă acesta va împlini 34 de ani în luna mai. O altă variantă ar fi Arsenal, în cazul în care Luis Enrique îl va înlocui pe Arsene Wenger pe banca „tunarilor”.... citeste mai mult

