Jurnalistul Ionuț Cristache face încă o dezvăluire interesantă despre PLUS-ul lui Dacian Cioloș. Sub deviza oamenilor noi în politică, în fiecare zi aflăm despre ”foști” care și-au găsit loc în PLUS. Dacian Cioloș încalcă principiile noului partid și-l aduce pe Avram Fitiu, un anti-european declarat, fost membru PCNȚCD și al ANR, conform stiripesurse.ro.

”Dupa ce ieri aflam ca "omul nou", Cristian Preda, europarlamentar facut de Udrea, pe listele PMP, s-a inscris in PLUS-ul lui Ciolos, azi aflam ca din Consiliul National al aceluiasi partid face parte si un domn, Avram Fitiu! Stiu, poate ca nu va spune mare lucru. Dar stati sa vedeti... citeste mai mult

