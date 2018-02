Pe ultima suta de metri, Dinamo s-a despartit de doi jucatori care nu mai faceau parte din planurile lui Liviu Ciobotariu. Dinamo l-a imprumutat pe albanezul Elis Bakaj in Ucraina, la Cernomoret, pana in vara, in schimbul sumei de 50 de mii de euro....

Observator de Constanta, 23 Februarie 2012