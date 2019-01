La Iasi, in judetul cu cei mai multi copii cu parintii in inchisoare, dupa Bucuresti s-a dat in folosinta o camera de vizita pentru copiii puscariasilor. Aproape 1.000 de copii din judetul Iasi au unul dintre parinti incarcerati in Penitenciarul...

Jurnalul National, 30 Iunie 2015