Soia este o sursă grozavă de lipide, glucide, săruri minerale (calciu, fier, fosfor, magneziu, potasiu, sodiu, sulf), enzime, lecitină. În plus, soia este bogată în vitamine (A, B1, B2, C, D, E), are fitohormoni şi poate să prevină numeroase...

Adevarul, 28 Septembrie 2016