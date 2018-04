Acesta este îndemnul pe care-l adresează echipa braşoveană ce se ocupă de coordonarea campaniei Let s Do It România, din 12 mai. Organizatorii speră ca măcar 60.000 de oameni să răspundă invitaţiei. Echipa Let S Do It România s-a întâlnit, ieri, cu...

Adevarul, 30 Aprilie 2012