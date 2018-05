Sâmbãtã, 26 mai, pe platoul din fata Teatrului „V. I. Popa” din Bârlad, sub egida Primãriei Bârlad, a avut loc o nouã editie a Concursului „Mascota Reciclãrii”. Marele Trofeu a fost adjudecat, în urma unei jurizãri foarte dificile, de cãtre mascota realizatã de colectivul Liceului Tehnologic „Petru Rares„ Bârlad. Aceasta reprezintã un cuplu de tãrani români, realizat în totalitate, asa cum cer cerintele întrecerii, din materiale reciclate.

Organizatorul concursului a fost, si in acest an, Serviciul de Gospodãrire Comunalã al Primãriei Barlad. La start s-au inscris 14 institutii de invãtãmant din Barlad, care s-au prezentat in concurs cu lucrãri pe cat de... citeste mai mult