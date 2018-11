Inimosul antrenor Mihai Terely, Ocsi bacsi cum e cunoscut în lumea judo-ului românesc, a mai bifat o competiție organizată ireproșabil la Satu Mare.

Cupa UNIO a trecut cu bine de ediția cu numărul 23 și a adus la sala LPS din Satu Mare peste 300 de sportivi din Polonia, Ucraina, Ungaria și România.

”Sunt mulțumit și în același timp mândru că am ajuns la ediția a 23-a. Țin minte că prima ediție am ținut-o într-o sală din fostul sediu al clubului UNIO și am avut doar patru cluburi invitate. A fost atunci și Florin Bercean , actualul... citeste mai mult