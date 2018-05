HC Dunarea Braila a suferit o noua infrangere usturatoare in fata Craiovei. In sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Braila a pierdut cu scorul 28-18(14-9). Cu aceasta victorie, SCM Craiova ramane neinvinta in fata Brailei in acest sezonul...

Info Braila, 12 Mai 2017